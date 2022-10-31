Karaköprü Belediyesi ilçede deforme olmuş asfalt yolları yenileme çalışması başlatırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Narlıkuyu Mahallesindeki çalışmaları inceleyip bilgi aldı.

Karaköprü Belediyesi ilçede deforme olmuş asfalt yolları yenileme çalışması başlatırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Narlıkuyu Mahallesindeki çalışmaları inceleyip bilgi aldı.

Karaköprü Belediyesi ilçeye yeni yollar kazandırırken mevcut yollarda da yenileme çalışmaları gerçekleştirerek ilçede yol sıkıntısı yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Narlıkuyu Mahallesinde yıllar önce serilen asfalt yolun bozulması nedeniyle yoldaki asfalt tamamen sökülerek yeni sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mahalledeki asfalt söküm çalışmalarını ziyaret edip inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Baydilli, söküm çalışmalarının hızlandırılarak yeni asfalt seriminin bir an önce tamamlanıp yolun hizmete açılması için talimat verdi.

Karaköprü’de yıllardır bir yol seferberliği sürdürdüklerini ifade eden Baydilli, Narlıkuyu’da uzun yıllar önce serilip zamanla deforme olmuş asfaltı yenileyeceklerini kaydetti. Baydilli, “Biz Karaköprü’müze yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Narlıkuyu Mahallemizde ilk dökülen asfaltlardan birinin olduğu yolda deforme asfaltı kaldırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu yolda yapılacak altyapı şebeke yenileme çalışmalarının ardından yeni asfalt serimi yapıp yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemizdeki deforme olmuş tüm yolları yenileyip vatandaşlarımızın yol sorunu yaşamamasını hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için de fen işleri ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Narlıkuyu Mahallesinin yanı sıra Atakent, Çankaya, Şenevler ve Karşıyaka Mahallelerinde de deforme olmuş asfalt yolları yenileme çalışması gerçekleştirecek.