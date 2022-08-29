Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Batıkent Mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Batıkent Mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, Batıkent mahallesinde vatandaşların sorun yaşamaması için kilitli parke döşeme seferberliğini sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yoğun bir çalışma içerisinde olan ekipler ilçe genelinde yeni yollar açarken, alt yapısı tamamlanan bölgelerde kilitli parkeyle döşeyerek hizmete sunuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Batıkent mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü’de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bu arada Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dâhilinde; Doğukent, Güllübağ ve Seyrantepe mahallelerinde yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.