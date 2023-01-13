Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaş sağlığı için ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirerek uygunsuz bir şekilde faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uyguladı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaş sağlığı için ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirerek uygunsuz bir şekilde faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uyguladı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Ekipler ilçedeki market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Marketlerde ürünlerin son kullanma tarihi ve kasada fiyat etiketi denetimi yapan ekipler, fırınlarda da ekmek gramajı ile üretim alanı hijyeni kontrolü gerçekleştirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla vatandaş sağlığı için denetimlerini sıkı tutan ekipler özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde durarak işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol edip kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapıyor. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürecek.