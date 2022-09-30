Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Kızılburç Kırsal Mahallesinde köy içi yollar stabilize malzeme serimiyle yenilenerek tozdan ve çamurdan kurtarılıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Kızılburç Kırsal Mahallesinde köy içi yollar stabilize malzeme serimiyle yenilenerek tozdan ve çamurdan kurtarılıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde kış ayları öncesi yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarmak için stabilize malzeme döşeme çalışması yapılıyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kızılburç Kırsal Mahallesinde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması yapılırken, yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılarak kış şartlarında sıkıntı yaşanmasının önüne geçildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelerde vatandaşların çamurlu yol sıkıntısı yaşamaması için kırsal hizmetleri ekiplerine gerekli talimatları iletirken, yağışlar artmadan yolları sorunlu mahallelerde ivedi bir çalışmayla yolların yenilenmesini istedi. Kızılburç Mahalle Muhtarı Mahmut Akbaş, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirtirken kış ayları öncesi köy içi yollarını yaparak çamurlaşmanın önün geçtikleri için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ekibine teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde program dahilinde yol çalışmalarını sürdürecek.