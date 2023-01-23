Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin kırsalı merkezden ayırmadan hizmet götürme hedefiyle kırsalda kalıcı yatırımlar devam ediyor. Türkmen Kırsal Mahallesinde gençlerin spor yapabilmesi için sentetik çim saha kazandırılıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin kırsalı merkezden ayırmadan hizmet götürme hedefiyle kırsalda kalıcı yatırımlar devam ediyor. Türkmen Kırsal Mahallesinde gençlerin spor yapabilmesi için sentetik çim saha kazandırılıyor.

Karaköprü Belediyesi ilçedeki kırsal mahalleleri kalıcı yatırımlarla kalkındırmaya devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin kırsalı kentten ayırmadan hizmet götürme hedefiyle kırsalda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilirken, özellikle çok amaçlı salon ve sentetik çim saha gibi kalıcı yatırımlarla vatandaşların talepleri karşılanıyor.

İlçeye bağlı Türkmen Kırsal Mahallesinde gençlerin talebi üzerine Başkan Baydilli’nin talimatıyla sentetik çim saha yapımı çalışmaları başlarken, kısa süre içerisinde sahanın tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Standart sentetik çim saha boyutlarında inşa edilecek olan sahada kırsal mahalledeki ve çevre mahallelerdeki gençler spor yapabilecek, köyler arasında turnuvalar gerçekleştirebilecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçe kırsalında şu ana kadar önemli hizmetler ve yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Kırsal mahallelerimiz bizim için çok kıymetlidir ve burada yaşayan vatandaşlarımızın taleplerine, ihtiyaçlarına önem gösteriyoruz. Kırsalımızda köy içi yol ve parke çalışmalarının yanında kalıcı yatırım dediğimiz çok amaçlı salon ve sentetik çim sahalar da kazandırıyoruz.

Türkmen Mahallemizde de gençlerimizin spor yapması, düzgün ve güvenli bir ortamda maç yapması için sentetik çim saha kazandırıyoruz. Şu ana kadar 19 mahallemize sentetik saha kazandırdık ve İnşallah Türkmen Mahallemizle birlikte 5 sahayı daha kırsalımızdaki gençlerin hizmetine sunacağız. Sentetik çim sahalarımız şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Türkmen Mahallesindeki sahanın zemin çalışmalarında sona gelinirken, halı serimi, çevre tellerin montajı ve düzenlemelerin ardından saha gençlerin hizmetine sunulacak.