TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor liglerdeki 6’ncı sezonunda en iyi ilk yarı performansını göstererek 1’inci grupta 32 puan topladı ve devreye 3’üncü sırada girdi.

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor liglerdeki 6’ncı sezonunda en iyi ilk yarı performansını göstererek 1’inci grupta 32 puan topladı ve devreye 3’üncü sırada girdi.

Şanlıurfa’yı TFF 3. ligde temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor 2022-2023 sezonunda ligin ilk devresini sahasında oynadığı Belediye Derincespor maçıyla tamamladı. Kırmızı siyahlı ekip liglerdeki 6’ncı sezonunda en iyi ilk yarı performansını göstererek dikkatleri üzerine çekerken, kritik maçlarda aldığı galibiyetler ve deplasman maçlarındaki performansıyla ön plana çıktı. Karaköprü Belediyespor 17 maçta aldığı 32 puanla devre arasında 3’üncü sırada girerken, profesyonel liglerde mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan beri en iyi ilk devre performansını sergiledi. Karaköprü ekibi bu sezon mücadelesi ve savunma başarısıyla futbol kamuoyunda da konuşulurken, Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde devre arası kampını iyi değerlendirip ligdeki başarısını sürdürerek sezon sonu şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, ligin ilk devresinde gösterilen performanstan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek ikinci devrede de bu performansı artırarak sürdürmek ve sezon sonunda hak edilen şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Karbel Karaköprü Belediyespor, bir haftalık iznin ardından önümüzdeki hafta Antalya’da kampa girerek ikinci devre hazırlıklarını gerçekleştirecek.