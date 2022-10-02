Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. ligde 5. hafta maçında karşılaştığı Eskişehirspor’u 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. ligde 5. hafta maçında karşılaştığı Eskişehirspor’u 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor, ligin 5. haftasında sahasında Eskişehirspor ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun oynayan Karaköprü Belediyespor rakibini 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maça hızlı başlayan Karaköprü temsilcisi henüz 2. Dakikada Muhammed Öztürk’ün ayağından bulduğu golle öne geçti. Golden sonra da rakibi üzerinde baskısını sürdüren kırmızı siyahlı ekip ilk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıya da baskılı bir oyunla başlayan Karaköprü Belediyespor’da Muhammed Öztürk 49. Dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0 yaptı. Oyunun son bölümlerinde de topun sahibi olan Karaköprü Belediyespor 74. Dakikada Şanlıurfalı genç futbolcusu İbrahim Halil Talay’ın golüyle farkı üçe çıkardı. Bu dakikadan sonra da maçta karşılıklı pozisyonlar yaşanırken, başka gol çıkmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor Eskişehirspor’u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Kırmızı siyahlı ekip bu galibiyetle 5. hafta sonunda 2 galibiyet 3 beraberlikle puanını 9 yaptı ve 6. sıraya yerleşti. Karaköprü Belediyespor haftaya Karşıyaka deplasmanına gidecek.