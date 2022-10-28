Karaköprü’de Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşanması için Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edilerek ilçe bayraklarla donatıldı.

Karaköprü’de Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşanması için Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edilerek ilçe bayraklarla donatıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edilirken, ilçedeki dükkanlara bayraklar asıldı. Baydilli, Türk Bayrağının birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade ederek Cumhuriyet Bayramı’nda ilçede birlik ve beraberliği hatırlatmak için bayrak dağıttıklarını dile getirdi. Baydilli, "Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılında birlik ve beraberliği pekiştirmek adına ilçemizdeki esnaf ve vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Esnafımız da sağ olsun bayrakları işletmelerine asarak hem bayramı kutluyor hem de birlik ve beraberlik ortamı oluşmasına destek veriyorlar. Bu vesile ile kıymetli vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Esnaflar da bayrak hediyesi için Baydilli’ye ve dağıtımı gerçekleştiren personellere teşekkür ettiler.