Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Murat Karakol, Ayşegül Erdoğan ile dünya evine girdi. Düğün merasimine Karakol ve Erdoğan ailelerinin dost ve akrabaları yoğun ilgi gösterdi.

Denizli’de yaşayan Cahit - Seher Karakol çiftinin oğulları olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Murat Karakol, Durdu- Sema Erdoğan çiftinin kızları Ayşegül Erdoğan ile hayatını birleştirdi. Bir süre önce evlenme kararı alarak yüzük takan Ayşegül Erdoğan ve Murat Karakol, Pamukkale yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen görkemli bir törenle ömür boyu birliktelik için ‘evet’ dedi. Nikâh merasimine katılan davetliler, çiftin bu mutlu anlarına şahitlik etti. Ardından pisti dolduran davetliler, çalan şarkılarla gece boyu doyasıya eğlendi.