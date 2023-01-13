Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Karakoçan ilçesinde yaban keçisi envanter çalışması yapıldı

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Karakoçan ilçesinde yaban keçisi envanter çalışması yapıldı

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Karakoçan ilçesi Alayağmur bölgesinde yaban keçisi envanter çalışması yapıldı. Mevcudun belirlenmesi anlamına gelen envanter çalışmalarında gerek yaban hayatının, gerekse türlerin habitatlarının sürdürebilir yönetimi için sahalardaki popülasyonların büyüklükleri, dağılımları ile popülasyonlardaki zaman içerisinde meydana gelen değişimler ve habitatların taşıma kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Yapılan envanter çalışmalarının bu bölgedeki yaban keçisi popülasyonu hakkında yeni bilgiler sunarken, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimine ve koruma-kontrol çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak.

Teknik personeller ve yöredeki rehberlerinde katıldığı 10 kişiden oluşan envanter ekibi alandaki gözleklerde konuşlanarak ve izleme yaparak envanter çalışması tamamladı.