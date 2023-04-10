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Buradaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Tevrat Yazar, Kaymakam Abdullah Şahin’i makamında ziyaret etti.

Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkan Vekili Abdullah Kocabey, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Onur Doğan, Karakoçan İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sadık Tatar, İlçe Emniyet Müdürü Tevrat Yazar, sivil toplum kuruluş temsilcileri kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. İlk tören Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Emniyet Müdürü Tevrat Yazar yaptı.

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