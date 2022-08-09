Karakoçan 1985, geçtiğimiz sezon Aksaray Gençlikspor’da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan 3 tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladı.

Karakoçan 1985, geçtiğimiz sezon Aksaray Gençlikspor’da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan 3 tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Karakoçan 1985 Spor 3 şampiyon futbolcuyu renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Aksaray Gençlikspor’la Bölgesel Amatör Lige yükselme başarısı gösteren tecrübeli kaleci Engin Karakaşlı, futbolcular Ahmet Yeşilbaş ile Feti Ahmet Özdemir, yeni sezonda ilçe takımının başarısı için mücadele edecek.

Karakoçan’da kulüp başkanı İsmail Çam’la bir araya gelen futbolcular resmi sözleşmeyi imzaladı. Başkan Çam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolcularımıza Karakoçanspor forması altında başarılar diler, sakatlıksız bir sezon geçirmelerini dilerim” dedi.