Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin köklü ekibi Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirleyerek transfer çalışmalarına başladı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin köklü ekibi Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirleyerek transfer çalışmalarına başladı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi ekiplerinden Karakoçan 1985 Spor yeni sezon planlamasına başladı. İlk etapta Sportif Direktörlük görevine Baha Engin Çelikel’i getiren Mavi-Beyazlı takım, Teknik Sorumlu olarak Nurettin Mumcu, yardımcılığına ise Yargı Altan’ı getirdi. Eski kalecisi Özcan Güneş ile yeniden sözleşme imzalayan Karakoçan 1985 Spor, kanat oyuncusu Diyar Aydın’ı da kadrosuna dahil etti. Yeni sezon başlayana kadar ilçe ekibinin takviyelerine devam etmesi bekleniyor.