Erzurum’un Oltu ilçesi karakışta adeta bahar havası yaşıyor. Çocuklar parklarda kaydıraklardan gönüllerince eğlenirken, vatandaşlar park ve kahvehane önlerinde çay keyfini yaşıyorlar.

Erzurum’un Oltu ilçesi karakışta adeta bahar havası yaşıyor. Çocuklar parklarda kaydıraklardan gönüllerince eğlenirken, vatandaşlar park ve kahvehane önlerinde çay keyfini yaşıyorlar.

Oltulu vatandaşlar, “Kurak giden havalar nedeni ile mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava bölgemiz için iyi değil. Kar yağması lazım kar yağışını da özledik. Oltu’da daha önce böyle bir kış yaşanmadı böylesi iklim değişikliği iyi değil” dedi.