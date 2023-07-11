Menteşe Belediyesi’nin Yeşilyurt ve Kafaca Mahallerinde toplam 30 dönüm tarım arazisine ekimi yapılan karakılçık buğdayının hasadına başlandı. Hasat sonucu elde edilecek buğdaylar büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ve üreticilere ücretsiz olarak ulaştırılacak. Buğdaydan elde edilecek un ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

“Halkımızla Paylaşacağız”

Menteşe’de karakılçık buğdayını yaygınlaştırmak, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine, yerel üreticiye ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ekimi yapılan karakılçık buğdayında hasat zamanı başladı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş karaçılçık buğday hasadı hakkında açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Menteşe Belediyesi olarak ata tohumlarımıza sahip çıkmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlattığımız yerel üretim çalışmalarımızı her geçen yıl geliştiriyoruz. Belediye olarak yerel üreticiye destek oluyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yerli ürünlere, sağlıklı gıdaya birinci elden yani bizden ulaşmasını sağlıyoruz. Hasadına başladığımız karakılçık buğdayı Anadolu topraklarının kadim tohumlarından yetişiyor. Su istemeyen, verimli, glüteni düşük bir ürün olan karakılçık buğdayı bu özellikleri ile çok sağlıklı. Bölgemizdeki buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak amacıyla ekimini yaptığımız karakılçık buğdayının tohumlarını, üreticimize dağıtarak üretimini arttıracağız. Ayrıca hasat sonrasında elde edilecek unu da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Menteşe Belediyesi olarak üretmeye, ürettiklerimizi çiftçimizle ve halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz.”