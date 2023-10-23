Denizlerde balığın azalmasıyla barajlarda balıkçılık faaliyetleri arttı. Deprem bölgesi Malatya’da Karakaya Barajı balıkçıların ekmek teknesi oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da, enkazlar kalkıp yerini inşaatlar aldıkça umutlar güçleniyor. Balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar depremle birlikte bir süre ara verdikleri ekmek kavgasına kaldıkları yerden devam ediyor.

Kale ilçesinde yaşayan ve Karakaya barajında avlanarak geçimlerini sağlayan balıkçılardan Bayram Yıldız baba mesleği olan balıkçılığı sürdürdüğünü belirterek, "Balıkçılık baba mesleği, çocukluğundan buyana bu işi yapıyorum. Karakaya Baraj gölünde avlanıyor geçimimizi buradan sağlıyoruz. Toplanan balıklar Diyarbakır üzerinden İran ve Irak gibi ülkelere gönderiliyor" dedi. Aylık ortalama asgari ücret dolayında kazançları olduğunu belirten Yıldız, "En fazla kara balık ve aynalı sazan, alalık balık ağlarımıza takılıyor. Bizle beraber 11 balıkçı arkadaşımız iki köprü arasında çalışıyor. Çok şükür ekmeğimiz çıkıyor” diye konuştu

Diğer bir balıkçı esnafı Turan Yalçınkaya ise balıkçılığın zor bir meslek olduğunu ifade ederek yaklaşık 15 yıldır balıkçılıkla geçimlerini sağladıklarını söyledi.