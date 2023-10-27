Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ayağında sorun olduğu için kalkamayan eşeğini, patpat römorkunda veterinere götüren yaşlı adamın davranışı yürekleri ısıttı.

Yayladağı’nda yaşayan Hasan Yılmaz’ın 3 ay önce satın aldığı eşek, ayağından sorun yaşadı ve kalkamaz hale geldi. Yılmaz, "Karakaçan" ismini verdiği eşeğini patpat römorkuna bindirip veterinerin yolunu tuttu. Yılmaz, ayağa kalkarak düşmemesi için Karakaçan’ın ayaklarını iple bağladı. Römorkta çevreyi izleyerek yolculuk yapan Karakaçan’ın bu hali gülümsetirken, sahibi Yılmaz’ın davranışı ise hayvanlara şiddet olaylarının arttığı günümüzde yürekleri ısıttı.

Hasan Yılmaz, eşeğin 3 aydır kendisiyle beraber olduğunu ifade ederek, "Adı Karakaçan. Eşeğimin ayağında sorun var. Onu baytara götürüyorum. Baytar bakacak ayaklarına" dedi.