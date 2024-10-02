Adana’nın Karaisalı ilçesinde yetiştirilen ve bölgenin simgesi haline gelen Karaisalı Biberi, 1 Ekim günü 182 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde ilan edilerek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak resmen tescillendi.

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan ve özellikle salça üretiminde kullanılan kırmızı biber hem lezzeti hem de yüksek verimiyle dikkat çekiyor. Adana’nın ve Karaisalı’nın tarımsal kimliğinin bir sembolü olarak öne çıkan Karaisalı Biberi tescil ile birlikte, bu biberin ulusal ve uluslararası pazarlarda da hak ettiği yeri bulması bekleniyor. Karaisalı’nın bereketli topraklarında yetişen bir miras olarak geleceğe taşınacak. 7-17 cm uzunluğundaki bu biberler, salça üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Üretimde, ata tohumlarının kullanılması, bu biberi yerel mirasın önemli bir parçası haline getiriyor. 3 aylık hasat dönemi boyunca 6 kez toplanan Karaisalı Biberi, bölgenin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, biberin tescil edilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Karaisalı’mızın değerli simgelerinden biri olan ‘Karaisalı Biberi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesi hem tarımımızın gücünü hem de kültürel mirasımızın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu biber, yalnızca lezzetiyle değil, emeğimizin bir sembolü olarak dünyaya tanıtılacak. Emeği geçen tüm çiftçilerimize ve bu sürece katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Adana’nın tarım potansiyelini dünyaya tanıtan Karaisalı Biberi’nin bu önemli tescili, bölge çiftçileri ve Karaisalı halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Karaisalı’nın kırmızı altını olarak anılan bu biber, ülke çapında büyük bir marka haline gelme yolunda ilerliyor.