Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesinin Karahöyük Mahallesi’ndeki kilitli parke taşı çalışması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tüm kırsal mahallelerin yollarını kilit taşıyla döşeyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yolların yanı sıra zaman içerisinde tahrip olan onarımına yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Ekipler, son olarak Karahöyük Mahallesi’nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahallede açılmış olan yeni yolları kilit parke taşı ile döşüyor. Tahrip yolları kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahalledeki çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, bozuk yollardan kurtulacak. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

“Vatandaşlarımız kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecek”

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten Karahöyük Mahalle Muhtarı Hanifi Şahan, “Malumunuz, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte mahallemizde eksik kalan yerlerde kilitli parke taşına ihtiyacımız vardı. Başkanımızdan bu konu üzerine talepte bulunduk. Sağ olsun Başkanımız da kış başlamadan bu ihtiyacımızı gidermek adına çalışmaları başlattı. Şu an kilit taşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mahallemizde eksik görülen yerlerimiz kilitli parke taşı ile döşeniyor. Yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. İnşallah, vatandaşlarımız bu kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecek. Karahöyük Mahallesi sakinleri olarak yapılan her türlü hizmetten memnunuz. Ben yapılan bu hizmetlerinden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum” diye konuştu.