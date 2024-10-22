Kırşehir’de Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri konulu konferansta konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; "Kamu hizmeti görevi belli bir süreliğine emaneten verilir" dedi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen konferansa; Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve Danıştay 23. Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve kamu yöneticileri katıldı. Programda konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; değerler ve etik sorumluluklar konusunda uzlaşmaya varamamış toplumlarda hiçbir kanunun yozlaşmayı ve kaosu önlemeyeceğini belirtti. Karahocagil, "Kamu hizmeti görevi belli bir süreliğine emaneten verilir. Bu görevi yerine getirirken etik ilkelere ve toplumsal ahlaki tahammüllere bağlı kalınarak yapılması gerekir. Kamu yönetimindeki etik ilkeler karar alınırken ve kamu hizmetleri yürütülürken, uyulması gereken tarafsızlık, dürüstlük, adalet, şeffaflık, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme gibi bir takım değerler bütününe işaret eder. Devlet, güvenlik, adalet, eğitim ve sağlık gibi belediye işleri sorumluluk alanına giren faaliyetleri kamu görevlileri marifetiyle gerçekleştirir" dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve Danıştay 23. Başkanı Zerrin Güngör ise konuşmasında kamu yönetiminde etik ve etik davranış ilkeleri hakkında bilgiler verdi. Program, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın’ın sunumuyla devam etti.