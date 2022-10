İl genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Battalgazi ilçesinde bulunan Hasan Basri Türbesi yolunu sıcak asfalt ile kaplayarak daha konforlu hale getirdi.

İl genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Battalgazi ilçesinde bulunan Hasan Basri Türbesi yolunu sıcak asfalt ile kaplayarak daha konforlu hale getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme, yol açma ve asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Asfalt çalışmaları çerçevesinde Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesinde bulunan Hasan Basri Türbesi yolunda asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte trafik akışının yoğun olduğu bölgede daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım sağlanacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “ Battalgazi ilçesi Karahan mahallesinde bulunan Malatya’mızın ve ülkemizin manevi önderlerinden Hasan Basri Türbesinin bulunduğu alanda çalışmalarımızı yaptık. Aynı zamanda çalışmalarımızı yaptığımız yolumuz Battalgazi ilçemizin spor kompleksleri, okullar ve Usta Şagirt Kümbetinin bulunduğu alan. Yolumuz çok eskimişti. Altyapı çalışmalarının önceki yıllarda yapılması sonrasında arızalar meydana gelmişti. Eski yolumuzu kazıyarak temeli güçlendirdik. Asfalt kaplamalarımızı yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi oluyor. Yolumuzda çalışmalarımızı tamamlayarak daha güvenli ve konforlu bir yol haline getirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı mahalle olarak memnun olduklarını dile getiren Battalgazi Karahan Mahallesi Muhtarı Remzi Ongen de, “ Yolumuz içler acısıydı. Yolumuzun yapılmasından dolayı Selahattin Gürkan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Malatya’nın her bölgesinde her caddesinde her sokağında başkanımızın hizmetlerinin olduğu gibi Hasan Basri Türbesi yolunda da hizmetlerde oldu. Asfalt kazınarak sıcak asfalt serildi. Yol güzergâhında Kur’an Kursu, İmam Hatip Lisesi, futbol sahası ve Hasan Basri Türbemiz var ve çok işlek bir yol. Sayın Başkanımız her mahalleye, her bölgeye hizmet ettiği gibi bizlere de hizmeti getiriyor. Mahallem adına ve Battalgazi halkı adına Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.