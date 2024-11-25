Yazar ve şair Enwer Karahan Mardin'de Kürtçe Okuma Grubu’nun konuğu oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Moderatörlüğünü araştırmacı Ömer Gültekin’in yaptığı edebiyat söyleşisi Meyman Sanat Evi’nde gerçekleşti. Bir önceki gün açılışı yapılan İFSAK fotoğraf sergisinin tabloları seyrinde, Mardin'in tipik tarihi taş mimari yapının otantik atmosferinde gerçekleşen ve Meyman Sanat Evi yöneticilerinden Hamdiye Eldemir’in açılış konuşmasından sonra başladı. Söyleşide genel olarak Kürt Edebiyatının kaynakları, gelişim serüveni ve günümüz edebiyat dünyasındaki durumu değerlendirildi.

Enver Karahan, söyleşiye 10 kitabının yeniden basım serüvenini anlatmakla başladıktan sonra yazarlık hayatına nasıl başladığını, İsveç’teki Kürt Kütüphanesi görevinde hem Kürt hem de dünya edebiyatına nasıl hemhâl olduğunu, otuzlu yaşların başında ilk Kürtçe İsveççe öykü çevirisini ve yazar Mustafa Aydoğan’ın kendi yazarlık serüveni üzerindeki etkilerinden bahsetti. Yazar ayrıca, doğduğu ve büyüdüğü memleketi Derik’in kültürel ve folklorik geleneğinin yanı sıra ailede anlatılan hikâyelerin, abisinin kültürel ve politik hayatının yazarlık hayatını nasıl beslediğinden bahsetti.

Karahan, Kürtçe’nin toplumun her kesiminde yaygınlaşması için sadece siyasi söylemlerle gelişemeyeceğini, her ailenin çocuklarına ana dilinin gelişmesi için gerekli duyarlılığı göstermesinin bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Konukların da farklı perspektiften sorularla katıldıkları söyleşi büyük bir memnuniyetle karşılandı. Mardin’in yazar, sanatçı ve kanaat önderlerinin de hazır bulunduğu söyleşinin bitiminden sonra yazar katılımcılara kendi kitaplarını imzalattı.