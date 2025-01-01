ADANA (İHA) –Adana’da geçtiğimiz senelerde ikiz bebeklerini 27 haftalıkken kaybeden aile, 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen evlatlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Tuğba Karahan ve Sedat Karahan çifti, geçtiğimiz senelerde 27 haftalıkken ikiz bebeklerini kaybetti. Büyük bir üzüntü yaşayan aile, her şeye rağmen yeniden hayata tutundu ve Tuğba Karahan tekrardan hamile kaldı. Akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Tuğba Karahan, 00.03’te normal doğum yaparak 3 kilo 600 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Kızlarına Asya ismini veren aile, büyük bir sevinç yaşadı.

Hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İrem Hatipoğlu, bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Anne Tuğba Karahan çok heyecanlı ve sevinçli olduğunu söyledi. Baba Sedat Karahan ise daha önce ikiz bebeklerini kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak Asya ile büyük sevinç yaşadıklarını anlattı.