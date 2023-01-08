Uşak’a özgü olarak Karahallı Düğleği, Cemile Düğleği, Cezik Kavunu ve Çoban Almaz adları ile de anılan ‘Karahallı kavunu’ tescil edilerek coğrafi işaret aldı.

Uşak’a özgü olarak Karahallı Düğleği, Cemile Düğleği, Cezik Kavunu ve Çoban Almaz adları ile de anılan ‘Karahallı kavunu’ tescil edilerek coğrafi işaret aldı.

Kendine özgü lezzeti ve aromasıyla tanınan Karahallı Kavunu, “coğrafi işaretli ürün” olarak tescillendi. Karahallı Belediyesi’nin ilk tescilli ürünü Karahallı kavununun üreticiye pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlaması bekleniyor. Karahallılı kavun üreticileri, coğrafi işaret sayesinde ürünlerine iç ve dış pazarlarda daha fazla yer bulabilecek.

Karahallı Belediyesi, yöreye has Karahallı kavunu için coğrafi işaret belgesini aldı. Karahallı Belediyesi tarafından tescili alınan Karahallı kavunuyla üreticiler büyük bir sevinç yaşadı ve yeniden bir heyecan kazandı.

Konu ile ilgili belediyenin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karahallı belediye Başkanı Ali Topçu sevincini; “Karahallı Belediyesi olarak 22 Mayıs 2022 tarihinde Karahallı kavunu için coğrafi işaret ve marka adı için başvuruda bulunmuştuk. Gerekli incelemeler yapıldı ve Karahallı Kavunu coğrafi işaret aldı. İstedik ki bu değerimiz kayda geçsin, ekimi, bakamı, özellikleri ve üretimi yeni nesillere aktarılsın. Daha öncede ilçe tarım müdürlüğümüz çiftçilerimize tohum dağıtımında bulunulmuştu” şeklinde dile getirdi.

Karahallı Düğleği (Kavun)

Kavun; kabakgillerden sürüngen gövdeli bitki türü ve bu bitkinin iri meyvesidir. Olgunlaşmamış hali de meyve olarak tüketilir ve bu haldeki meyvesine kelek denir. Bir yıllık otsu bir bitkidir. Sürüngen gövdesi metrelerce uzayabilir. Yaprakları yürek biçiminde iridir. Bir eşeyli ve bir evcikli çiçekleri yaprakların koltukaltından çıkar. Türüne ve çeşidine göre kalın kabuklu iri meyvesinin içi etli, sulu ve bol çekirdeklidir. Anayurdu Orta Asya İran ve Anadolu’dur. Karahallı da yetişen kavun türleri susuz ve kıraç arazide yetişir. Burada yetişen kavunlar su ihtiyacını sadece yağmur suyundan karşılar. Karahallı kavunu irili ufaklı olup kendine has aromatik bir lezzete sahiptir. Şiddetle tavsiye edilir.