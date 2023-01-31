Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı ağırladı. Kırmızı-siyahlılar, müsabakadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karagümrük’te sarı kart ceza sınırında bulunan Davide Biraschi, mücadelenin 63. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Biraschi, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Davide Biraschi, Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Biraschi gelecek hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü müsabakasında görev alamayacak.

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