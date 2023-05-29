Vavacars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Antalya Bölgesinden, hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında İstanbul’da Vavacars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Murat Erdoğan’la birlikte Mehmet Kısal ve Murat Temel yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay oldu.

30 Mayıs Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan Vavacars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor maçı saat 20.00’da başlayacak.