Fatih Karagümrük, Süper Lig’deki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig’deki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Ankaragücü’nü konuk eden Fatih Karagümrük, rakibini 4-1 mağlup ederek bu sezonki galibiyet hasretine son verdi ve ilk 3 puanını aldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Salih Dursun, Fabio Borini (2) ve Mbaye Diagne’den gelirken Ankara temsilcisinin tek sayısı ise Rayyan Baniya’nın kendi kalesine attığı gol ile geldi.