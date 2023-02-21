Geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, Şanlıurfa’da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü.

Geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, Şanlıurfa’da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü.

Harran Üniversitesi Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu’nda perdeler bu kez depremzede çocuklara açıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası üniversitede bulunan yurtlara yerleştirilen çocuklara yönelik sosyal aktiviteler devam ediyor. Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay’dan yurtlara yerleştirilen çocuklar, aileleri ile birlikte geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz’ün sergilediği oyunlarla eğlendi. Aileler, deprem sonrası çeşitli etkinliklerle çocukların yüzünü güldüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ekibine teşekkür etti. Tiyatro gösterisinin yanı sıra çeşitli eğitsel etkinliklerle de çocuklar eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

“Çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, ekibi ile depremden etkilenen çocukları eğlendirdiklerini söyledi. Kocadağ, “Depremin ilk gününden itibaren Şanlıurfa Valimiz Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler de çocuklarımıza bir nebze de olsa moral olmak, onların psikolojilerini düzeltmek adına tiyatro ekibimizle, animasyon ekibimizle, Hacivat-Karagöz ekibimizle çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlara keyif katmaya çalışıyoruz, ailelerimiz de çocuklarının yanında yer alıyorlar. Bugün de yurtlarda kalan depremzede ailelerin çocuklarına bu oyunları sergiliyoruz. Bununla birlikte eğitsel drama oyunlarımız var, eğitsel hamur oyunlarımız var, bu oyunlarımızla çocuklarımızı eğlendirirken eğitmeye de çalışıyoruz. Amacımız bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek, çocuklarımızı okullarına en iyi şekilde teslim etmek" diye konuştu.

Hacivat ve Karagöz oyunu ile çok eğlendiklerini belirten çocuklardan Fatma Zehra Kırmızıtaş, “Karagöz ve Hacivat bizi eğlendirdi. Bizlere çeşitli danslar yaptırdı. Hamur oyunu oynadık, drama kitapları ile çeşitli resimler boyadık. Önceden de böyle etkinliklere gitmiştim ama böyle kendimizi kötü hissettiğimiz zamanda bu tür etkinlikleri yapmaları bizi çok mutlu etti. Ayrı bir güzelliği oldu, çok eğlenceliydi, çok mutlu olduk" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Elif Garzan ise “Boyamalar yaptık. İlimize ait defterler verildi ve oradaki resim ve eşyaları çizdik, bizi eğlendirdiler. Böyle zor zamanlarda bizi eğlendirdikleri için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.