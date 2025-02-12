Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Karagöz Müze Bekçisi" adlı tiyatro oyununu 17 ilçedeki çocuklarla buluşturuyor. İlk gösterimi bugün sahnelenen oyun çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatırken aynı zamanda eğlenirken öğrenmelerine de imkan sundu.

Kültürel ve sanatsal bir şehir olarak daha ileri Samsun hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek olan "Karagöz Müze Bekçisi" adlı tiyatro oyunu çocuklara müzeleri ve müzelerin önemini öğretmeyi amaçlıyor.

17 ilçedeki çocuklarla buluşan bu tiyatro etkinliği, öğrencilerin tarihi bilgilerini artırmayı ve yaşadıkları bölgede önemli tarihi kişi ve olaylar hakkında bilinçlenmelerini sağlamayı hedefliyor. Tiyatro oyununda Hacivat Karagöz’e bir müze bekçiliği işi bulunuyor ve ardından gelişen olaylarla çocuklar eğlenceli bir şekilde müze ve tarih hakkında bilgiler ediniyorlar.

Çocuklar öğretici ve eğlenceli bir deneyim yaşayacak

Toplam 11 gün sürecek etkinlik, her gün 3 seans olmak üzere toplam 33 seansta çocuklarla buluşulacak. Eğitici ve eğlenceli içeriğiyle dikkat çeken bu tiyatro gösterisi, çocuklara müze ve tarih bilincini aşılamanın yanı sıra kültürel değerlerin önemini de vurguluyor. İlk gösterimi 12 Şubat Çarşamba günü seyirciyle buluşan tiyatro oyununda çocuklar, eğlenceli ve öğretici bir yolculukla tarihî bilgilerini geliştirirken aynı zamanda keyifli bir deneyim yaşadı.