Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kültürel mirasın önemli bir parçası olan Karagöz-Hacivat gölge oyununu okullardaki öğrencilerle buluşturuyor. Tiyatro ekibi, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun nadide örneğini, okul öğrencilerine sahneliyor.

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir gösteri deneyimi yaşatmak amacıyla Karagöz-Hacivat Gölge oyununu sahneliyor. Okulları ziyaret eden tiyatro ekibi, gösteriyle çocukları geleneksel Türk sahne sanatlarıyla tanıştırıyor. Hem mizahi hem de eğitici öğeleriyle Karagöz-Hacivat, çocukların ilgisini çekiyor ve onlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Ayrıca, Niğde Belediyesi’ne ait Horanta Yaşam Merkezi’nde de sahnelenen gösteri, çocuklara ve çocukluğuna gitmek isteyen yetişkinlere unutulmaz bir nostalji yolculuğu sunuyor.

Okullarda sahnelenen gösteriler, büyük bir ilgiyle izleniyor. Karagöz ve Hacivat’ın neşeli ve akıllıca yazılmış diyalogları, çocukları geleneksel gölge oyunlarının dünyasına çekiyor. Her sahne, onların yüzlerinde tebessüm ve merak uyandırarak, kültürel mirasın derinliklerine yolculuk yapmalarını sağlıyor.

"Kültür ve sanat her çocuğun hakkıdır"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerini okullara taşımak konusunda büyük bir adım attıklarını ifade etti. Özdemir, "Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onların geleceğine dokunmak, kültürel değerlerle tanışmalarını sağlamak bizim için çok kıymetli. Karagöz Hacivat gibi geleneksel bir değeri, çocuklarımıza tanıtmak çok önemli. Okullarda bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ve kültür sanat faaliyetlerinin her çocuğa ulaşmasını sağlayacağız" dedi.