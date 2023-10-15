Sakarya Büyükşehir Belediyesinin küçük yüreklerin kalplerine dokunduğu “Karagöz Göklerde” meddah gösterisi bu hafta da 3 ilçede bin 400 öğrenciyle ve toplamda 13 ilçede binlerce öğrenciyle buluşarak geleneklerimizi ve kültürümüzü miniklere adeta yaşatarak aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Karagöz Göklerde” meddah gösterisi, son dönemde ailelerden ve okullardan en güzel dönüşleri alan çalışmalardan bir tanesi oldu. Tüm ilçelerde özellikle kırsal bölgelerde öğrenim gören miniklere Türkiye’nin gelenek, göreneklerini, kültürünü ve değerlerini bir oyun sahnesiyle aktaran gösteri bu hafta da Serdivan, Erenler ve Taraklı olmak üzere 3 ilçedeki farklı okullarda 27 farklı sahneye misafir oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkalığı tarafından yürütülen bu gösteri kısa bir sürede neredeyse şehrin tamamını dolaştı. 5 günlük bir sürede toplamda bin 400 öğrenciye gösteri sunan “Karagöz Göklerde” sahnesiyle minikler hem keyifli bir gösteri izledi hem de önemli bir birikimin aktarımı gerçekleşmiş oldu.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Tarihi, milli ve manevi değerlerin yaşatılması adına gerçekleştirmiş olduğumuz ‘Karagöz Göklerde’ gölge oyunu 13 ilçe gezerek toplamda 27 program gerçekleştirdi. Miniklerimizden ve ailelerinden aldığımız güzel dönüşler bizlerin tüm yorgunluğunu aldı. Bir gösteriden çok daha fazlası olan sahnemiz 16 Ekim Pazartesi günü Adapazarı’ndaki okullarda devam edecek. Miniklerimizle görüşmek üzere” denildi.