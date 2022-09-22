Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, ‘Çalışmaları devam eden Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 2 bin 160 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.

‘Baraj gövde dolgu imalatları, dipsavak ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür Akca, gövde membran kaplama imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 37,50 metre ve su depolama kapasitesi 606 bin m3 olan Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajının tamamlanması ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 860 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir’ dedi.