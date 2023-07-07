Mersin Akdeniz Belediyesinin, Karaduvar Mahallesi sahiline kazandırdığı, yüzlerce vatandaşın dinlenme, spor yapma veya çocuklarıyla eğlenip piknik maksadıyla uğradığı Sardalya Park’ın duvarları, türlü balıklar, deniz canlıları, yosun ve mercanlar çizilerek adına yakışır hale geldi.

Akdeniz Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Balık Festivali ile adını tüm Türkiye’nin tanıdığı Karaduvar Mahallesi sahilinde, birkaç ay önce yaklaşık 18 bin metrekarelik alan üzerine kazandırdığı Sardalya Park'a her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Sıcaklardan kaçarak deniz havası almak, aileleriyle eğlenip piknik veya spor yapmak isteyen vatandaşlar Sardalya Park’a akın ediyor. Denize sıfır konumdaki 18 dönüm büyüklüğe sahip park ve etrafındaki yeşil alanda hummalı bir çalışma gerçekleşiyor. Kültür ve Sanat Müdürlüğü personeli ressam ve heykeltıraş Haydar Turan tarafından parkı çevreleyen koruma duvarı adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Ressam Turan, parkı çevreleyen koruma duvarının üzerine başta Sardalya olmak üzere çeşitli balıklar, türlü deniz canlıları, mercanlar ve yosunlar çizerek adına yakışır bir görünüme kavuşturdu.

Sardalya Parkı’nın etrafını saran metrelerce uzunluktaki koruma duvarını süsleyip müthiş bir güzellik katan Ressam Haydar Turan, sahile sıfır konumdaki parkın görselliği ve mimarisine de ayrı bir renk kattı. Sardalya Parkı’nın çehresini tamamen değiştirip güzelleştiren duvar resimlerini gören Karaduvar Mahallesi sakinleri de beğenilerini dile getirip emeği geçenlere teşekkür etti.