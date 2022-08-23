23 Ağustos 2022 tarihinde 08:00-16:00 vardiyası öncesinde Karadon 1’nci Kartiye yeni üretim panosu için düzenlenen törene, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, sendika şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

EBYÜ’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında öngörülen öğrenci sayısı 25 bin 600 olacak

EBYÜ’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında öngörülen öğrenci sayısı 25 bin 600 olacak

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