DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri kış ayları öncesinde Karadere Hasanağa köyünde bozulan veya çökme yapan yollarda asfalt yama ve serme çalışmalarını tamamladı.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri sorumluluk alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İdarenin yol ve ulaşım hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Karadere Hasanağa köy yolunda ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yol bakım çalışmalarını tamamladı. Bu çerçevede ekipler, yol yüzeyinde meydana gelen deformasyonların onarılması amacıyla gerekli asfalt yama ve serme işlemlerini tamamlayarak halkın kullanımına açtı. Çalışmalar sonucunda Köy sakinlerinin daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşturulma hedefi başarı ile sonuçlandırıldı.