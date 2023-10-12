Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Karadenizliler Derneği açıldı.

Osmaneli Karadenizliler Derneği açılışına Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin katılım gösterdi. Kırmızı kurdelenin kesiminin ardından dualar eşliğinde ikram edilen yemekler yendi. Belediye Başkanı Münür Şahin Karadenizliler Derneğinin yaptığı eğlenceye katılım gösterdi. Başkan Şahin ise, ‘’Öncelikle açılan dernek tüm Karadenizli kardeşlerimize hayırlı olsun. Değerli sanatçılarımızla halkımızı buluşturan dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.