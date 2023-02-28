Karadenizli balıkçıların av mesaisi sürüyor. Sinoplu ve farklı illerden bölgeye gelen balıkçılar, Adabaşı Asmakaya bölgesinde kıyıya 200 metrede istavrit avı yapıyor. Karadeniz’de temizliğiyle dikkat çeken Adabaşı mevkisi, balıkların gözde toplanma alanı olarak biliniyor.

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