Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonunun 15 Nisan’da sona ermesine sayılı günler kala Karadenizli balıkçılar, yıpranan ağlarını bakıma aldı. Sinop İskelesi’nde onarım yapılan ağlar dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye’de önemli balıkçılık şehirlerinden olan Sinop’ta balıkçılar, 15 Nisan’da sona erecek sezonun bitimine sayılı günler kala yıpranan ağlarını onarmaya başladı. Emekli olduktan sonra çocukluğunda yaptığı balıkçılığa devam eden 63 yaşındaki Ömer Bal, ağların tamirini yaptıklarını ve gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Ordulu balıkçı Mehmet Karadeniz (56) ise, sezon boyunca teknede olduklarını belirterek, “Bu hamsi ağı, bunun bakımını yapıyoruz, tamirini ediyoruz. Seneye hazırlık yapıyoruz. Görenler kolay gelsin diyor, soruyorlar bu ne ağıdır diye. Buranın insanı böyle görüntülere alışıktır. Balıkçılık buranın hayatıdır. Bir hafta sonra sezon bitiyor, bittiğinde ekiple beraber gideceğiz. Biz yedek motorda çalışanız, ağ kayığı denizde çalışıyor. Onlar da Nisan’ın 15’inde bitirecek, ekiple birlikte gideceğiz” dedi.

Av sezonunun güzel başladığını ve bereketli devam ettiğini söyleyen Resul Karadeniz, yılbaşında hamsinin bitmesinin ardından boşta olan ağların onarımına başladıklarını söyledi.