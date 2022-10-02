Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti’nde bin 500 yıllık yeni figürlerin yer aldığı mozaikler bulundu.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti’nde bin 500 yıllık yeni figürlerin yer aldığı mozaikler bulundu.

’Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde 2022 yılı kazı çalışmaları Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş öncülüğünde devam ediyor. Kale içerisinde devam eden çalışmalarda Sondaj-2 denilen planlı yapının zemininde sülün, ördek, tavuk, meyve sepeti (üzüm, nar, armut), amphora, tavus kuşu gibi figürlerin yer aldığı mozaikler bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, gazeteciler yaptığı açıklamada tespit edilen odadaki zeminin mozaiklerle süslü olduğunu gördüklerini belirtti. Mozaiklerin çok ilginç figür ve sahneleri içerdiğini ifade eden Çelikbaş, “Mozaiklerin tarihine baktığımızda M.S. 4. ve 5. yüzyılla tarihleniyor. Hadrianopolis’te daha önce tespit edilmiş olan mozaiklerden biraz daha erken özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Mozaiklerde özellikle kuş figürleri dikkat çekici” diye konuştu.

“Mozaik koleksiyonuna önemli bir konu daha eklendiğini söyleyebiliriz”

Çelikbaş, mozaiklerin üzerinde bulunan meyve sepeti figürünün Hadrianopolis’te daha önce görülmeyen bir tarzda yapıldığını aktararak, “Bunun üzerinde armut ve üzümler işlenmiş. Hemen yanına da nar eklenmiş. Sanki orada meyve sepeti natürmort olarak işlenmiş. Bu özelliğiyle Hadrianopolis’in mozaik koleksiyonuna önemli bir konu daha eklendiğini söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Kazı yapılan alanın henüz hangi fonksiyona sahip olduğunu söylemenin mümkün olmadığını kaydeden Çelikbaş, “Çünkü kazının daha yeni başında sayılırız. İlerleyen dönemlerde hem yapının fonksiyonunu tespit edeceğiz hem de bir kısmı ortaya çıkarılmış mozaiklerin tamamını da açmış olacağız” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz eylül ayının başında da antik kentte "Sağlık Tanrısı" olarak adlandırılan Asklepios’un izine rastlanmasıyla bölgede antik döneme ait bir hastane olduğu tespit edilmişti.