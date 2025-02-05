Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri ilan edildi.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerindeyerleşim yeri olarak kullanılan ve2003 yılında kazı çalışmalarına başlanan Hadrianopolis Antik Kenti içinören yeri statüsü alma sürecibaşarıyla tamamlandı.

"Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan bu antik kentte şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli bir yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal yapılar ve bazı kült alanlarıgün yüzüne çıkarıldı. Antik kenttekarşılama merkezi yapımı tamamlandı, yürüyüş alanları ve cam teraslar ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğütarafından yapılan ören yeri başvurusu,Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıylaSafranbolu Müze Müdürlüğüne bağlı olarakkabul edildi.

"Hadrianopolis turizmin odak noktası olacak"

MilletvekiliCem Şahin, Hadrianopolis’te2023 yılında yapımına başlanan karşılama merkezinin inşasının tamamlandığını ve geçici kabulün yapıldığınıbelirtti.

Karşılama merkezinin ardındanören yeri statüsüiçin başvuruda bulunduklarını vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Başvurumuz, Bakanlık uzmanlarının incelemesinin ardından onaylandı. Artık Hadrianopolis, ören yeri statüsünde. İlimizin turizmi için bu büyük bir gelişme. Hadrianopolis, artık turizmin önemli bir odak noktası ve Karadeniz Bölgesi’ndeki en değerli arkeolojik merkezlerden biri. Hayırlı olsun."

Milletvekili Ali KeskinkılıçiseEskipazar ve Karabük turizmi açısından büyük bir gelişme yaşandığınıbelirterek şu sözleri ekledi:

"Ören yeri statüsü ile birlikte turist sayısında önemli bir artış bekliyoruz. Karşılama merkezimizle birlikte kafeterya, hediyelik eşya dükkanları, restoran, tuvalet, bebek odası ve mescidi olan modern bir birime kavuşmuş olduk. Böylelikle ziyaretçilerimiz daha konforlu bir antik kent gezisi gerçekleştirecek. Ayrıca ören yeri statüsü, turizm acentelerinin burada resmi olarak faaliyet göstermesinin de önünü açacak. Bundan sonra antik kentimizin tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değil, birçok kurum tarafından da desteklenecek. Hadrianopolis’in tanınırlığını artıracak bu adım, bölge turizmi için büyük önem arz ediyor."

Milletvekilleri, başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere bakanlık yetkililerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.