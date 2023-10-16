Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı’nın 930 rakımlı zirvesine inşa edilen Panoramik Seyir Terası, Karadeniz Bölgesi’nin yeni zirvesi oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Giresun ve Trabzon’un ilçelerinin seyredilebildiği Yoroz’u halkın daha da çok kullanacağı bir alan haline getirdiklerini söyledi.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Haziran 2006 yılında ‘Kent Ormanı’ olarak ilan edilen 930 metre yüksekliğindeki Yoroz’da, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yapıldı. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğradığı nokta olmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş basamakları yenilenen, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarının ardından son işlem olarak zirve noktasına Panoramik Seyir Terası’nın da yapılması ile çalışmalar tamamlandı.

Açılış törenindeki gösteriler beğenildi

Yoroz Kent Ormanı düzenleme ve Panoramik Seyir Terası için zirve noktasında görkemli bir açılış töreni gerçekleştirildi. 930 rakımda düzenlenen açılış töreni halk oyunları gösterileri ile başladı. Tiyatro, bisiklet akrobasi gösterisi, pandomim ve dağcıların kaya tırmanışı gösterilerinin de yapıldığı açılışta en çok ilgiyi ise paramotor paraşüt ve serbest atlayış gösterisi gördü. Paramotorlarla gökyüzüne çıkan wingsuit sporcuları (yarasa adamlar) kendilerini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Saatte 250 kilometre hızla Yoroz’un zirvesinden geçen yarasa adamlar ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı.

“Görülmeye değer bir yer”

Yoroz’da yapılan çalışmaları değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilin turizmine çok özel bir mekan kazandırdıklarını söyledi. Yoroz’u ‘görülmeye değer bir yer’ olarak nitelendiren Güler, “Yoroz’u halkın daha da çok kullanacağı bir alan haline getirdik. Yoroz, yükseklik açısından denize en yakın platformlardan. Bundan sonra Boztepe ile birlikte Yoroz’dan Ordu ve Giresun izlenebiliyor. 930 metrelik rakımda muhteşem bir manzara var. Daha önceleri buraya çok az kişi çıkıyordu şimdi ise yüzlerce kişi burada ve yeni bir destinasyon olacağını düşünüyoruz. Tabiatla iç içe çevreyi de bozmadan bu çalışmayı gerçekleştirdik. Öte yandan dağcılık sporu için de çok güzel mekanlar oluşturuldu. Görülmeye bir değer oldu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Yoroz Kent Ormanı’nda yapılan düzenleme çalışmalarının ve Panoramik Seyir Terası’nın açılışı yapıldı.

Vatandaşlar manzaraya hayran kaldı

Açılışa katılan ve birçoğu ilk kez Yoroz’a çıkan vatandaşlar, doğaseverler için harika bir yer olduğuna dikkat çekerek, panoramik terastan manzarayı izlemenin çok keyifli olduğunu belirtti. Çalışmaları beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, Ordu’ya kazandırılan eser dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

Yoroz’da düzenlenen açılış programına Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve protokol üyeleri katıldı.