Karadeniz Bölgesi’nin Mavi Bayraklı en çok plaja sahip şehri Samsun’da sahiller yeni sezona hazır hale getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri plaj ve kıyılarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre Türkiye’de ’temiz ve güvenilir plaj’ anlamına gelen ‘Mavi Bayrak’ sahibi 551 plaj bulunurken bunlardan 13’ü Samsun’da yer alıyor. Samsun en çok Mavi Bayraklı plaja sahip olan kent sıralamasında ise Samsun 6. sırada yer alıyor.

Tüm plajlar için ‘Mavi Bayrak’ hedefi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vatandaşların sağlıklı bir yaz sezonu geçirmeleri amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Samsun’un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Demir, "Birbirinden güzel plajları bulunan Samsun’da Mavi Bayraklı 13 plajımız var. Ama tüm plajlarımızın Mavi Bayrak sahip olması için çalışıyoruz. Buna yönelik de çevre yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek adına tüm imkanlarımızı ve gücümüzü seferber ederek hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Sahillerdeki plaj ve yürüyüş yollarını 24 saat temiz tutuyoruz. Kumsalları, yeşil alanları ve yürüyüş yollarını atık ve çöplerden arındırarak kullanıma hazır hale getiriyoruz" dedi.

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Çevre Mühendisi ve Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Enes Sinan Yüksel ise yeni sezon için plajlarda temizlik ve bakım çalışmalarının, cankurtaran kulelerinin, mavi bayrak panolarının ve engellilere ait alanların yenileme çalışmalarının yapıldığını söyledi. Halk plajlarında çakıl, taş, ambalaj atıkları, sigara izmariti gibi atıkların ekiplerce toplandığını belirten Yüksel, "Yabani otlar temizleniyor, sahilde insanların güneşleneceği kumlar titizlikle taranıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz turizm imkânlarını temiz ve çevreci bir anlayışla geliştirmeye devam edecek, yaptığımız çalışmalarla Mavi Bayraklı plajların sayısını daha da arttırmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.