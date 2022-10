Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından yapılan ve Karadeniz’de ilk olacak ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum’un inşaatının yüzde 75’i tamamlandı.

Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliği ile kente kazandırılan Karadeniz Bölgesi’nin ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. 12 bin metrekare büyüklüğündeki proje, toplamda 27,3 milyon TL’ye mal olacak. Teknolojik alt yapısı ile Türkiye’nin en iyisi olacak planetaryumun yüzde 75’lik kısmı tamamlandı.

SBB Başkanı Mustafa Demir, bölgeyi her açıdan ihya edecek olan proje içerisinde bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan gençler için her ayrıntı özel olarak tasarlandığını kaydetti. Demir, “Hizmete açıldığında 7’den 70’e herkesin ilgi duyacağı bilim merkezinde gençlerin kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için her olanak sunulacak. Bunun yanı sıra botanik bahçesi, alışveriş merkezi ve otel gibi yaşam alanı oluşturulacak merkez, özellikle eğitim çağında olan çocuklara kendi alanlarında eğitim hayatlarına çok büyük katkı sağlayacak. Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu ile yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı yer alacak” diye konuştu.

Gelecek nesillere yapılan yatırımların Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu belirten Demir, “Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda her alanda çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Karadeniz’de ilk olacak ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum da o çalışmalardan biri. Bu merkeze 7’den 70’e herkes ilgi duyacak. Başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Samsun’da yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak. İnşaat hızla ilerliyor, yüzde 75’i bitirildi” dedi.