Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde inşa edilecek olan kongre ve kültür merkezinin, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nden sonra metrekare olarak en büyük merkez olacağını söyledi. Başkan Demir, bu yıl içerisinde temel atılması planlanan projenin inşaatının 18 ayda tamamlanacağını belirtti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, kentte Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa edecek. İnşaatı 18 ayda tamamlanacak kongre ve kültür merkezi, kentin kültürel ve sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayacak. Tüm donanımıyla Samsun’un ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir yapıya sahip olacak kongre ve kültür merkezi, toplam 47 bin 452 metrekare alana sahip olacak.

İçerisinde; bin 800 kişilik ana kongre salonu, 8 adet VİP ve normal toplantı salonu, 900 metrekare resepsiyon alanı, 200 kişilik amfi, 750 kişilik ana tiyatro salonu, 2 bin 500 kişilik balo salonu, 108 kişilik cep sineması ve 90 kişilik cep tiyatrosu yer alacak.

“Bu sene temeli atılacak”

Kongre ve kültür merkezinin Samsun için çok önemli bir proje olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kongre ve kültür merkezinin yapılacağı yer Samsun’un en iyi lokasyonlarından birisi. Tam OMÜ’nün giriş kısmı. Şu anda İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nden sonra bildiğimiz kadarıyla metrekare olarak en büyük merkezin projesine başladık. İhalesini yapacağız. Bu sene içerisinde de temelini atacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.