Efes Antik Kenti ve Gaziantep Zeugma’nın bir benzeri olarak nitelendirilen, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeipolis Antik Kenti, kazı çalışmalarıyla önemli bir turizm rotası haline getirilecek.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları 2024 yılında önemli gelişmelere sahne oldu. Efes Antik Kenti ve Gaziantep Zeugma’nın bir benzeri olarak nitelendirilen, Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nin yürütülen kazı çalışmalarıyla iki yıl içerisinde önemli bir turizm rotası haline getirilmesi hedefleniyor. Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olan ve Paflagonya Eyalet Merkezi olarak kurulan Pompeiopolis Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Kastamonu Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında devam ediyor. Taşköprü ilçesindeki Zımbıllı Tepe mevkiindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde 2 bin kişilik tiyatro alanında tamamlanan kazı çalışmaları sırasında Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası olarak nitelendirilen Afrodit’e ait iki heykel parçası bulundu. Bölgede şimdiye kadar ilk kez rastlanan Afrodit heykeli, kazı ekibini heyecanlandırdı. Koruma altına alınan heykeller üzerinde bu yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde hazırlanacak projeyle rölöve, restorasyon ve konservasyonunun yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca Roma villasında bin 800 yıllık mozaiklerde yürütülen kazı çalışmalarında kurtarılarak villanın zeminine tekrar yerleştirildi.

Bu yıl içerisinde yapılacak kazı çalışmalarında ise bazilikanın bulunan alan ile hamamlarda kazı çalışması yürütülecek. Bu kazı çalışmalarına ek olarak tiyatro alanı ile Roma villası arasında kalan alanda yürüyüş yolu ortaya çıkarılacak. Bu çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz’in Efes’i olarak görülen Pompeiopolis Antik Kenti önemli bir turizm rotası haline gelecek. Çalışmaların iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

“Pompeipolis’i, hem Kastamonu hem ülkemiz için önemli bir turizm destinasyonu haline getireceğiz”

Pompeipolis Antik Kenti’nin Paflagonya bölgesinin en önemli kenti olarak ön plana çıktığını söyleyen Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, “Biz, son üç yıldır kazılara çok büyük bir ivme kazandırdık. Özellikle 2024 yılında bu ivmelenmenin en hızlı olduğu dönem oldu. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün Geleceğe Miras Projesi kapsamında uygun ödenekler sağlandı. Biz de bu uygun ödenekler çerçevesinde iki tane yapımızın kazısını tamamladık. Bu kazıların şimdi de projeleri hazırlanacak. Bu yıl içinde uygulamasına geçilecek. Uygulama aşaması biraz daha zor olsa da iki yıl içerisinde bizler, Pompeipolis Antik Kentini hem Kastamonu’ya hem ülkemiz için önemli bir turizm destinasyonu haline getirmeye çalışacağız. 2 yıl içerisinde bunları sonuçlandırırız” dedi.

“Bu yıl öncelikle bazilikadan kazı çalışmalarına başlayacağız”

Bu yıl ilk etapta bazilikadan kazı çalışmalarını başlatacaklarını söyleyen Doç. Dr. Eliüşük, “Pompeipolis, bir Roma İmparatorluğu kenti oluyor. Aynı zamanda bir eyalet başkenti oluyor. Bu kapsamda bir Roma İmparatorluk kentinde olması gereken tüm yapıların burada içerisinde barındırıyor. Biz, şu anda tiyatro salonuyla odeonunu açtık. Bunun dışında sivil yapı olarak bir villa kazdık. Bunlara ek olarak birkaç tane bazilikamız var. İki tane hamamımız var. Ama bunların henüz kazıları tamamlanmadı. Biz, bu yıl için öncelikle bazilikadan başlayacağız kazı çalışmalarına. Bazilikadan kastımız ise, kiliseden ziyade daha çok Roma’da bir mahkeme binası hem de kapalı çarşı işlevi gören büyük bir yapı. Bazilikayı da kazdığımızda oradan gelecek buluntular bizlere oldukça şaşırtacağını düşünüyoruz. Şu anda odeonu kazdığımızda afrodit heykelleri bulduk. Bu heykellerin bile bulunması bizleri oldukça şaşırtmıştır” diye konuştu.

“Pompeipolis Antik Kenti, Karadeniz’in en büyük antik kentidir”

Taşköprü’nün, Pompeipolis Antik Kenti’ne başkentlik yapmış bir şehir olduğunu söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, “Tiyatro ve odeonun olduğu alan ile villanın olduğu yer arasında Roma yolu tiyatro alanına kadar ulaşıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda ziyaretçiler için önemli bir alan oluşacak. Burasını ziyaret edecekler için önemli bir yürüyüş yeri olacak. Tiyatrodaki gelişmeler Pompeipolis’in ilk ortaya çıkan önemli eseri olacağını söyleyebilirim. Biz iddialıyız. Pompeipolis Antik Kenti, Karadeniz’in en büyük kazısıdır. En büyük antik kentidir. Turizm rotasında da çok önemli bir yer tutacak. Taşköprü, hatta Kastamonu bölgesi önemli bir turizm alanına kavuşmuş olacak” şeklinde konuştu.

“Yakın bir zamanda Pompeipolis Antik Kenti, Karadeniz’in Efes’i olacaktır”

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven de bölgenin önemine değinerek, “Cumhurbaşkanlığının Geleceği Miras Projesi kapsamında Taşköprü Pompeipolis Antik Kentinde kazı başkanımız Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük hocamız ile ekibi, kazı çalışmalarını devam ettirmektedirler. Bunların karşılığı görüldüğü üzere alınmıştır. Bundan sonra da olumlu yönde alınmaya devam edilecektir. Yakın bir zamanda Pompeipolis Antik Kenti, Karadeniz’in Efes’i olacaktır. Bölge ekonomisine de nefes verecektir. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un Kastamonu ziyaretlerinde bizlere vermiş oldukları biz söz vardı. Sayın Bakanımız bu sözünü tutmuştur. Şu ana kadar gelen ödeneklerin toplamından daha fazla ödenek yakın zamanda Pompeipolis Antik Kentindeki kazı çalışmaları için gönderilmiştir. Emekleri geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kazı Başkanı Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven’e kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundular.