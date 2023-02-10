Fırtına nedeniyle sahil kenarında oluşan kaya parçaları ve taşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Fırtına nedeniyle sahil kenarında oluşan kaya parçaları ve taşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Birkaç gündür Karadeniz’de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Boyu 5-6 metreyi aşan dalgalar, Samsun sahilini olumsuz etkiledi. Oluşan yüksek dalgalar özellikle Adnan Menderes Bulvarı, Batıpark, Liman Bölgesi ve Doğupark sahilinde kaya parçalarının savrulmasına ve kum yığılmasına sebep oldu.

Yürüyüş bandı, dalgaların taşıdığı kum, taş ve çöplerle doldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince iş makineleri desteği ile temizlik çalışmaları başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ekiplerimiz bir taraftan iş makineleri ile kaya parçalarını temizlerken bir taraftan da kırılan yerlerde onarım çalışması yapıyor. Sahilde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekiplerimiz gayretle çalışıyor” dedi.