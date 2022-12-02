Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yener Karadeniz, geçmişten bugüne Osmaniye’yi anlattığı “Adım Adım Osmaniye” adlı kitabını yayınladı.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yener Karadeniz, geçmişten bugüne Osmaniye’yi anlattığı “Adım Adım Osmaniye” adlı kitabını yayınladı.

Karadeniz, geçmişten bugüne Osmaniye’yi anlattığı “Adım Adım Osmaniye” adlı kitabında, Osmaniye’yi ve ilçelerini sinematik bir dille sosyo-kültürel durum, ekonomi ve tarihi geçmişiyle ele alıyor. İstanbul Çıra Yayınevi tarafından basılan ve dağıtımı yapılan kitap 14 bölümden oluşuyor.

Karadeniz, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı kitabı hakkında “Osmaniye’nin il öncesi ve genel durumu, Osmaniye’de yönetim ve örgütleri, eğitim-öğretim, sağlık hizmetleri, Osmaniye’nin tarihi, ekonomik yapısı, kültür varlıkları ve turizm, Osmaniye’de sosyal hayat, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniyeli ünlüler, halk şairleri, ozanlar ve eserleri, Osmaniye’de siyaset ve seçim, Osmaniye’nin ilçeleri, bunları biliyor musunuz ve kaynakçadan oluşuyor” dedi.

Kitabı yazma süreci içerisinde Osmaniye’ye dair her bilgiyi, belgeyi okuyup araştırdığını vurgulayan Karadeniz şunları kaydetti:

“Osmaniye üzerine yazılı ve basılı olan hemen hemen tüm kaynakları; kitap, broşür, il envanteri, gezi rehberi ve internette yazılmış olan her bir konuyu okudum, inceledim. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler yaptım. Osmaniye il genelinde bulunan önemli tarihi ve turistik yerleri gezip araştırarak fotoğrafladım. Kültürel miras ve ekonomik zenginlikler nedeniyle tarihin her döneminde ilgi odağı olan bu Osmaniye bölgesi; coğrafi konumu, ekonomik durumu ve sosyo-kültürel yapısı itibariyle ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik bir konuma sahiptir.”