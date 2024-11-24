Karabük merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırırken, Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Kemikli rampaları yoğun kar yağışı altında kaldı.

Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında devam eden kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kürüme çalışmaları başlattı. Hava sıcaklığının eksi 4 olduğu bölgede olası dona karşı ekipler Gerede Gişeleri’ne kadar yol boyunca tuzlama çalışması başlattı.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde ise etkili olan yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ulaştı.