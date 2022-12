Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan, Çorum’da yaklaşık 2 milyar lira yatırım ile inşa edilen Kırkdilim tünellerinde son ışık görüldü.

Türkiye’nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan Kırkdilim yolunda çalışmalarda sona doğru yaklaşıyor. 2008-2011 yılları arasında yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorunun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak Kırkdilim’in tünellerle geçilmesi için proje hazırlanmıştı. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 389 metre, bin 149 metre ve bin 553 metre üç ayrı tünel yapılıyor.

Sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler mazide kalacak

Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum’u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz’e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturuyor. Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum için önem arz eden projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler mazide kalacak. Çalışmaların son hız devam ettiği Kırdilim geçişi üzerindeki son tünel olan T1 tünelinde ışık görüldü.

“Kaza oranını yüzde 82 azalttık”

Işık görme törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “2003-2022 yılları arasında karayolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık.100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıl gibi bir sürede tamamladık. Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri ile İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaşım projelerinde gösterdiğimiz başarılar ile ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik, dünyayı Türkiye’ye bağladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık. Bu sayede edindiğimiz bilgi beceri ve tecrübelerimizle, mühendislik kabiliyetlerimizi ve iyi uygulama modeli örneklerimizi dünyaya ihraç etmeye başladık. Ulaştırmada Türkiye’nin tarihini, ülkemizin başarı hikayelerini yazdık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin kilometreye çıkardık. Artan taşıt sayısına, artan taşıt hareketliliğine rağmen yollarda kaza oranını yüzde 82 azalttık, her yıl 13 bini aşkın vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtardık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde; sadece 2021 yılında yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden Toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik” dedi.

“Güzergahın bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı geçilmesi sağlanacak”

Kırkdilim güzergahı projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “İç Anadolu’yu Karadeniz’e, Doğu Anadolu’yu Batı’ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Çorum da, kuzey-güney yönünde uzanan Çorum Laçin İl Yolu’nun Kırkdilim geçişi, güzergahın dağlık kesimini oluşturmaktadır. Sıkça heyelanların yaşandığı kesimde, önceki yıllarda servis yolu olarak inşa edilen yola, zaman içerisinde tırmanma şeridi ilave edilmiş ve ulaşımın devamlılığı sağlanmıştır. Ancak adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim’de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler sürücülerimizi her daim tedirgin etmektedir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak ve insanımızın mal ve can güvenliğini sağlamak adına Laçin-Kırkdilim arasında 8,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve tünel projelerini hayata geçiriyoruz. Projemizde her biri çift tüp olarak inşa edilen bin 409 metrelik T-1, bin 198 metrelik T-2 ve bin 578 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 4 bin 185 metre uzunluğunda tünellerimiz bulunmaktadır. Projede ayrıca, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet altgeçit yer almaktadır. T-2 ve T-3 tünellerinin kazı çalışmalarını daha önceki dönemlerde tamamlamıştık. Bugünde T-1 tünelinde kazı çalışmalarını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Kırkdilim Tüneli geçişi, Çorum’u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine kolay erişimi sağlayan, aynı zamanda Sinop’tan başlayıp, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz’e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Proje tamamlandığında Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan güzergahta mevcut yolun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı geçilmesi sağlanacak, güzergahta can ve mal emniyeti tesis edilecektir. Sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır. Mevcut 10,2 kilometre uzunluğundaki yol; eski güzergâha göre 1,6 kilometreye kısalarak, 8,6 kilomettreye’ye inecek ve yolda seyahat süresi azalacaktır” diye konuştu.

Törene, Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkan Yusuf Ahlatcı, ilçe kaymakamları belediye başkanları katıldı.