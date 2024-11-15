Marmara Denizi’ndeki kıyı yasakları ve balık azlığı nedeniyle Karadeniz, Tekirdağlı balıkçıların umut rotası haline geldi.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi’ndeki kıyı yasakları ve balık azlığı nedeniyle avlanma faaliyetlerini Karadeniz’de sürdürüyor. Balıkçı İdris Şeremet, palamut avcılığına Karadeniz’de başladıklarını, ardından hamsi ve istavrit avına geçtiklerini belirtti. Karadeniz’in daha bereketli olması ve tüketicilerin bu bölge balıklarını tercih etmesi, balıkçıların burada çalışmasını cazip hale getiriyor. Av sezonunun geri kalanında Karadeniz’in öneminin artarak devam edeceği vurgulandı.

Balığın göçü

Balıkçı İdris Şeremet, Karadeniz’in bereketli yapısını ve Marmara’daki kısıtlamaları değerlendirerek yaptığı açıklamada, palamut avcılığından hamsi ve istavrit avına geçiş süreçlerini anlattı. Şeremet, "Palamuda Karadeniz’de başlanıyor. Palamut, Ege’den Karadeniz’e göç eder, havyarını döker ve ana balık tekrar Ege’ye göç eder. Yavru balıklar büyümeye Karadeniz’de başlar. Biz de avlanmaya Karadeniz’de başlıyoruz" dedi.

“Karadeniz daha bereketli”

Marmara Denizi’nde balıkçılığın zorluklarına da değinen Şeremet, kıyı yasaklarının ve balık popülasyonundaki düşüşün, balıkçıları Karadeniz’e yönlendirdiğini belirtti. Şeremet, "Marmara’da bazı aksilikler var. Burada balık biraz az. Ama Karadeniz daha bereketli olduğu için insanlar da Karadeniz balığını biraz daha tercih ediyor. O nedenle Karadeniz’de çalışmayı daha uygun görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Palamuttan sonra hamsi ve istavrit

Balıkçılar, palamut sezonunun ardından hamsi ve istavrit avcılığına başlayarak avlanma faaliyetlerini Karadeniz’de sürdürmeyi planlıyor. Şeremet, “Palamut bittikten sonra palamut ağlarını çıkarıp hamsi ve istavrit ağlarını koyuyoruz. Tekrar Karadeniz’e gidip oradan devam ediyoruz” diyerek, bölgenin balıkçılık açısından sunduğu olanakların altını çizdi.

Balıkçılar, Karadeniz’deki bereketin Marmara’daki avlanma yasaklarını ve azalan balık popülasyonunu telafi ettiğini belirtiyor. Av sezonunun geri kalanında da Karadeniz’in balıkçılar için vazgeçilmez olmayı sürdüreceği ifade ediliyor.